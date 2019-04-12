وزير خارجية إيطالي سابق: لترامب دور هام بالتهدئة في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير خارجية إيطالي سابق إن الوضع الليبي “واقع يتطور بسرعة كبيرة، دبلوماسيًا وعسكريًا”، مؤكدا أن

“الحكومة الإيطالية تتحرك بكل الاتجاهات”، لكن “العمل الحاسم لا يمكن أن يتم إلا من خلال إشراك إدارة ترامب وتكييفها على الحكومة السعودية”.

وأوضح وزير الخارجية الأسبق جوليو تيرتسي، في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الجمعة، أنه “سيكون من الضروري أيضًا تفعيل الاتصالات مع روسيا ولاعبين دوليين آخرين كمصر وقطر”، لكن “ما من شأنه أن يُحدث الفرق، يمكن أن يكون إجراءً قويًا من جانب الإدارة الأمريكية مع المملكة العربية السعودية، لوقف ما يحدث وإعطاء منظور سياسي للأزمة”.

ووفقًا لتيرتسي، فإن “من المهم لتهدئة الوضع الليبي، دور روسي أيضا”، فهي “صديقة حميمة جدا لـ(المشير خليفة) حفتر، والتي أرسلت مئات المصنِّعين العسكريين إلى ليبيا لدعم سلاح الجو التابع للجنرال”. واختتم مبينا أن هذا الأمر “مؤثر للغاية في القرارات، وأن كانت موسكو تريد التظاهر بعدم المبالاة في الوقت الراهن”.