نائب رئيس وزراء إيطاليا: أغلاق الموانئ غير كاف لصد الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي دي مايو، إن إغلاق الموانئ أمام المهاجرين لا يكفي لصد تدفقات الهجرة.

وأضاف دي مايو في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلّا سيرا) الاثنين، أن إغلاق الموانئ “مجرد إجراء عرضي، أثبت فعاليته في بعض الحالات التي اضطررنا فيها إلى هز الاتحاد الأوروبي، لكنه يبقى أمراً عرضيًا”، مبينا “إنه ناجع الآن، لكنه لن يكون كافياً إزاء تكثّف الأزمة”.

وفي السياق ذاته، ذكر الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم، أنه “سيكون من المفيد أن نقنع (رئيس وزراء المجر فيكتور) أوربان وحلفائه في أوروبا، بغض النظر عن التطورات في ليبيا، بقبول حصص المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا”. في إشارة إلى تدخل وزير الداخلية ماتيو سالفيني بالأمر.