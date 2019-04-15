نائب رئيس الوزراء الليبي يزور روما اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر إعلامية إن نائب رئيس الوزراء الليبي أحمد معيتيق سيصل إلى روما يوم الاثنين لحضور سلسلة من الاجتماعات المخصصة للأزمة في بلاده.

وعلمت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن “المسؤول القادم من مصراتة، المدينة التي تقف ميليشياتها في طليعة المعركة ضد قوات المشير خليفة حفتر، من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي ووزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي”.

وخلصت الوكالة الى القول إن “من الممكن أن يكون هناك لقاء لمعيتيق مع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، لكنه أمر لم يتم تأكيده بعد”.