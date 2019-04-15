الرئيس الاسرائيلي يبدأ مشاورات تحديد رئيس الوزراء القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – بدأ الرئيس الاسرائيلي رؤوفين رفلين، اليوم الاثين، مشاورات مع ممثلي الكتل البرلمانية ليستمع الى مواقفهم بخصوص هوية عضو الكنيست الأكثر قدرة على تشكيل الحكومة الجديدة.

ويرجح أن يكلف رئيسَ الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة لحصوله على أعلى الأصوات وهيمنة كتلة اليمين على الكنيست الاسرائيلي.

وللمرة الأولى سيتم نقل وقائع هذه الجلسات في بث مباشر عبر وسائل الإعلام، لتعزيز مبدأ الشفافية بحسب مكتب الرئيس الاسرائيلي.

وكان حزب (الليكود) برئاسة نتنياهو، أول حزب يصل الى الرئاسة الاسرائيلية حيث اوصى بأن يشكل نتنياهو الحكومة الجديدة.

وستتوالى اللقاءات اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء على ان يتم التكليف بعد يوم الأربعاء وهو يوم حصول ريفلين على النتائج النهائية للانتخابات.

وطبقا للقانون فإن أمام رئيس الوزراء المكلف 28 يوما لتشكيل الحومة يمكن تمديدها بفترة 14 يوما إضافية.

وتتم المشاورات وسط رفع الاحزاب اليمين الاسرائيلية سقف مطالبها من رئيس الوزراء القادم.

وقال رئيس حزب “اسرائيل بيتنا” افيغدور ليبرمان انه لن يبدي اية مرونة بشأن مطلبه تطبيق قانون التجنيد بحذافيره في اشارة الى تجنيد المتدينين اليهود.

وسيثير هذا الأمر على الأرجح اشكاليات مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا المطالبة بتعديله.

بدوره قال الوزير الليكودي تساحي هنغبي إن الحكومة المقبلة ستكون شبيهة جدا بالحكومة المنتهية ولايتها.

وتوقع هنغبي في حديث للإذاعة الاسرائيلية ان يشكل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الحكومة في غضون 28 يوما دون ان يحتاج الى فترة إضافية مدتها اسبوعان.