مسؤول ليبي: إيطاليا عملت من أجل السلام والوفاق دائماً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول ليبي إن “إيطاليا شريك استراتيجي بالنسبة لنا، إنها تتابع الموقف عن كثب وفي السنوات الأخيرة فعلت كثيراً لمنع حدوث ذلك”. وأردف “كانت هناك حرب تسببت في كل هذه الوفيات”، بينما “عملت إيطاليا دائماً من أجل السلام والمصالحة في ليبيا”.

وفي مقابلة مع صحيفة (ليبيرو) الإيطالية الاثنين، رد نائب رئيس الوزراء الليبي أحمد معيتيق، خلال تواجده في روما اليوم لإجراء سلسلة من الاجتماعات الخاصة ببلاده، على سؤال عن الأخبار المتعلقة بـ”مستشارين عسكريين فرنسيين يساعدون (الجنرال خليفة) حفتر”، قائلا “أجيب فقط بأن بعض البلدان تساعده بالتأكيد”.

وفيما يتعلق بإستعراض القوة التي اقدم عليه المشير، أشار معيتيق إلى أن “حفتر ظن أن بإمكانه أن يأخذ طرابلس في غضون 48 ساعة، ووضع المجتمع الدولي أمام الأمر الواقع”. وأردف “لقد ظن أنه سيكون موضع ترحيب في طرابلس من قبل حشد مبتهج، إلا أن الشعب الليبي معنا ضد عودة الدكتاتورية”.

وأوضح أن “الشعب الليبي يقاتل ضد هذا العمل العسكري”، فـ”في 10 أيام من الحرب، فشل حفتر في التقدم، بل تم صده في عدة مواقف”، واختتم بالقول “والآن بدأ هجومنا المضاد، ولن نتوقف حتى يعود من حيث جاء”.