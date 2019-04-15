معيتيق: لا تتفاوضوا مع حفتر فهو يريد حربًا أهلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا نائب رئيس الوزراء الليبي أحمد معيتيق الى عدم التفاوض مع الجنرال خليفة حفتر، لأنه يريد نشوب حرب أهلية في البلاد.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية الاثنين، أضاف معيتيق، “أنا أقول انتبهوا فقط، فأنتم تفتحون الطريق أمام وحشية ستؤدي إلى إشعال حرب أهلية كتلك التي تحدث سورية”، لكنها “في وجه إيطاليا”.

وتساءل المسؤول الليبي: “إنه (حفتر) يهاجم مشارف طرابلس الآن، يقتل عشرات المدنيين، فكيف يمكننا التعامل مع مثل هذا الخائن؟”، وتابع “أود أن أسأل بعض رؤساء الحكومات الأوروبيين: هل فهموا من هو حفتر، وهل أدركوا من يريدون؟”.

وأوضح معيتيق أن “خيانة حكومة طرابلس المسكينة التي نمثلها هي بمثابة خيانة للقانون الدولي، للأمم المتحدة التي كان أمينها العام غوتيريس هنا (في ليبيا) بينما أعطى حفتر أوامره بالهجوم”.

وخاطب المسؤول في حكومة طرابلس الغرب “إيطاليا وأوروبا”، قائلا “أطلب منكم مساعدتنا بأي شكل لإنفاذ القانون الدولي والالتزامات التي قُطعت أمام الأمم المتحدة”. واختتم بالقول “ساعدونا في وقف الحرب، فالحرب الأهلية في ليبيا هي بالفعل حرب إقليمية بين العرب، ونأمل ألا تصبح بين الأوروبيين أيضا”.