وزير داخلية إيطاليا: نظامنا الأمني نموذج تقتدي به البلدان الأخرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

مونتزا – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، إن نظامنا الأمني نموذج تقتدي به البلدان الأخرى.

وفي مداخلة خلال افتتاح المقر الجديد للشرطة في مونتزا (شمال)، الإثنين، أضاف الوزير سالفيني “يثير فضولي قليل من الإيطاليين والسياسيين الذين يقولون إن من الضروري البحث عن نماذج أمنية من الدول الأخرى”، بينما “تحتاج الدول الأخرى إلى إلقاء نظرة على نهجنا في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب”.

وأشار زعيم حزب الرابطة، شريك الإئتلاف الحاكم مع حركة خمس نجوم، الى أن “لدينا وكالات إنفاذ القانون في جعبتها كثير مما تعلمه للآخرين وقليل جدا مما تتعلمه منهم”. واختتم بالقول “أنا فخور بما يقوم به هؤلاء العمال ورجال الإرساليات”.