وزيرة الدفاع الإيطالية: الدبلوماسية الحل الوحيد في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، إن الحل الدبلوماسي في ليبيا هو السبيل الوحيد المُجدي بالنسبة لنا.

وفي حديثها عن حالة الفوضى في ليبيا والنهج الذي يجب أن يُسيّر إيطاليا في هذا الصدد، أضافت الوزيرة ترينتا في تصريحات إذاعية الاثنين، “أعتقد أنه في هذه الأحوال، يجب رفع الدبلوماسية إلى أعلى المستويات”، وأن “لا جدوى من استغلال هذه الفرص لممارسة السياسة، بينما من المفيد أن نعمل جميعًا في الاتجاه نفسه لضمان التوصل إلى أفضل حل ممكن”.

وتابعت وزيرة الدفاع “أود أن أقول إن من يتحدث عن هجمات عسكرية محتملة لا يدرك ما يقول، لأننا نشهد اليوم عواقب هجوم عسكري لم يتم التفكير بعواقبه”، في إشارة الى الهجوم ضد معمّر القذافي، مبينة أن “اللحظة الراهنة لن تكون أفضل من تلك السابقة”.

وأشارت الوزيرة، الى أن “العواقب، وبشكل خاص فيما يتعلق بزعزعة الاستقرار، ستلقي بظلالها على إيطاليا فوراً”، لذلك “فمن يقول لنهجم وإلا فسيتدفق المهاجرون، لا يفهم أننا إذا وصلنا إلى نشوب حرب، فلن يكون لدينا مهاجرين بل لاجئين، وهؤلاء الأخيرين يجب استقبالهم”.