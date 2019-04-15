بلجيكا: إعتقال شاب بتهمة التحضير لعمل إرهابي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت النيابة العامة الفيدرالية توجيه تهمة المشاركة بأنشطة مجموعة إرهابية لشاب يبلغ من العمر 22 يحمل الجنسية البلجيكية.

ويأتي توجيه التهمة ضمن إطار تحقيقات تقوم بها السلطات حالياً أدت إلى اعتقال الشاب يوم السبت الماضي، في مدينة وافر (تبعد عن العاصمة بروكسل حوالي 29 كم).

كما قامت الشرطة في إطار التحقيق نفسه بعمليات مداهمة في عدة بلديات مجاورة للعاصمة لم تسفر عن اكتشاف أسلحة أو متفجرات.

ولم تعط النيابة العامة الفيدرالية معلومات وافية عن الشاب جيرمي ك. فيما تم تداول أنباء عن اعتناقه الإسلام بعد مقتل والدته، وكذلك عن ارتياده لأوساط متشددة.

ويواجه الشاب تهمة المساهمة في أنشطة مجموعة إرهابية، حيث “كان يقوم بالتحضير لهجوم إرهابي، لكن عمله كان في مراحله الأولى”’، وفق النيابة.

ورفضت النيابة التعليق على الأنباء المتداولة بأن الشاب كان ينوي تنفيذ هجومه يوم أمس، مكتفية بالتأكيد على أن الشرطة فضلت التدخل مبكراً وبشكل احترازي.

وفي سياق متصل، تداولت وسائل إعلام أوروبية متعددة تقارير مفادها العثور على وثائق تابعة لما يُعرف بتنظيم الدولة (داعش)، تثبت نية عناصره القيام بهجمات إرهابية في أنحاء متعددة من أوروبا.