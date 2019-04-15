وزيرة الدفاع الإيطالية: حوار مع جميع الأطراف الليبية للتوصل إلى حل غير عسكري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، إن على بلادها مواصلة الحوار مع جميع الأطراف الليبية المعنية بالصراع، حتى التوصل إلى حل غير عسكري. في إشارة الى مفاوضات محتملة مع الجنرال خليفة حفتر.

وأوضحت الوزيرة ترينتا في تصريحات إذاعية الاثنين، أنه “نحن بحاجة إلى فهم ما يعنيه التفاوض”، فـ”إذا كان يعني الحوار، فيجب على إيطاليا أن تستمر بالتحدث الى الجميع، حتى نتمكن من التوصل إلى حل غير عسكري”، مبينة أن “هذا ما فعلناه وما يجب أن نستمر بالقيام به للتوصل إلى حل”.

وأشارت الوزيرة، الى أن “فرنسا أصدرت تصريحات على مستوى دولي”، في إشارة الى نفيها أي علم مسبق بالهجوم على طرابلس، والتي “حتى لو كانت متورطة أكثر مما يبدو، فلا يمكنها الرجوع عنها مرة أخرى دون أن تفقد ماء وجهها”، واختتمت بالقول “لذلك، لا أعتقد أن الأمور تجري كما يتم تناقلها بالضبط”، فـ”من الواضح أن وراء الأزمة الليبية كانت هناك دائما قوى مختلفة، من كلا الجانبين، لكننا نعلم ذلك منذ فترة طويلة”.