تاياني: على إيطاليا وفرنسا إيقاف معركة لوي الذراع والتوصل لحل لأزمة ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وجه رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني نداء إلى الحكومتين الايطالية والفرنسية لـ”إنهاء موسم لوي الذراع” فيما بينهما، و”التوصل إلى حل لتحقيق الاستقرار في ليبيا”.

وحذر رئيس الجهاز التشريعي الاوروبي، خلال مداخلة مع إذاعة إيطالية الاثنين منه أنه “إذا إستمر الوضع على هذا المنوال، لن يكون هناك سوى قتلى ومهاجرون يحاولون الهروب للوصول إلى شواطئنا” الأوروبية.

وقال تاياني، الذي ينتمي إلى حزب رئيس الوزراء الاسبق المعارض سيلفيو برلسكوني (إيطاليا إلى الأمام)، “نحن بحاجة إلى تدخل فوري. إن الواجب الذي على عاتق الاتحاد الاوروبي هو الجمع بين الفرنسيين والإيطاليين للتوصل إلى اتفاق. لقد ارتكب الفرنسيون أخطاء، لكن لإيطاليا وجود ضعيف للغاية لا يمكنها من أن تكون فعالة”.