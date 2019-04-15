كونتي: هناك جهات عالمية وإقليمية لها تأثير قوي على الوضع الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، إن “هناك جهات فاعلة عالمية وإقليمية لها تأثير قوي على الوضع” الوضع في ليبيا.

وأضاف كونتي، في أعقاب أجتماع بمقر رئاسة الوزراء في روما مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، “هذا المساء ألتقي أيضًا نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق للتأكيد على أن التفكير في حصر القضية الليبية على السراج وحفتر هو تبسيط أكثر من اللازم”.

وتحدث رئيس الوزراء الايطالي عن “نشاط دبلوماسي مكثف، من أجل التوصل إلى أفق حل شامل ومستدام ، تحت رعاية الأمم المتحدة”. وأردف “من الواضح جدًا أن هذا الحل لا يشرك فقط الفاعلين الليبيين ولكن أيضًا ممثلين من المجتمع الدولي”.