كونتي: أية أزمة إنسانية في ليبيا تعرضنا لخطر المقاتلين الأجانب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي الثلاثاء الاعراب عن القلق حيال التصعيد العسكري الحالي في ليبيا.

وقال كونتي، في تصريح للصحفيين “نحن قلقون للغاية بشأن الأزمة الليبية، لقد عملنا دائمًا ونواصل العمل حتى يمكن تجنب حدوث أزمة إنسانية والتي من الممكن تعرضنا لخطر (إنتقال) بعض المقاتلين الأجانب إلى أراضينا وإلى الأراضي الأوروبية”.

وأضاف رئيس الحكومة الايطالية “هذا هو السبب الذي يحتم علينا تجنب هذا التصعيد على الإطلاق°.

وفي معرض إجابته على سؤال فيما إذا كان الوضع يتطلب أن يقوم هو أو وزير الخارجية بزيارة ليبيا، قال كونتي “في الوقت الراهن، هذا ليس من الضروري. نحن نتحدث مع المحاورين الليبيين عبر الهاتف أو هم يأتون إلينا كما حدث بالأمس”، في إشارة إلى زيارة نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق.

وأضاف كونتي “إذا دعت الضرورة فيمكن لوزير الخارجية موافيرو ميلانيزي، أو أنا شخصياً، الذهاب إلى ليبيا، ولكن الأولوية الآن هي ليست التحرك على المستوى الشخصي”.