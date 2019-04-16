هنية: جهود تبذل للتوصل لتفاهمات على جبهة غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، اسماعيل هنية إن “جهودا تبذل الآن” للتوصل إلى تفاهمات على جبهة قطاع غزة من خلال الوسطاء خاصة مع مصر والأمم المتحدة وقطر.

وقال هنية في جلسة للمجلس التشريعي في غزة، اليوم الثلاثاء، “انتصار الأسرى سيكون له ظلال إيجابية على التفاهمات في قطاع غزة، حيث كانت قضية الأسرى ضمن الجدول الزمني للتفاهمات مع الاحتلال”، مبينا أن “الجهود التي تبذل الآن للتوصل إلى تفاهمات على جبهة القطاع، يمكن أن تنهار إذا استمر التوتر داخل السجون”.

واشار الى أن التفاهمات التي تجري مع الوسطاء خاصة مع مصر والأمم المتحدة وقطر، كان موضوع الأسرى في تفاصيل التفاوض، وأضاف “قلنا بكل وضوح بأنه لا يمكن التوصل إلى تفاهمات مستقرة إذا لم يتم حل قضية الأسرى داخل السجون.“.

وزاد هنية “طلبنا من الإخوة في مصر إبلاغ الاحتلال بإلغاء كل العقوبات التي فرضتها مصلحة السجون، وإزالة أجهزة التشويش، وتوفير الحياة الكريمة لأسرانا، وضرورة السماح لأهالي الأسرى من غزة بزيارة ذويهم، وتوفير هاتف عمومي ليتحدث الأسرى مع ذويهم”.

وحذر من أن “ما يجري في السجون يمكن أن يطلق شرارة المواجهة الواسعة التي لا يمكن لأحد أن يحتويها على الإطلاق”.

واعلن هنية إن “غزة ستصنع صفقة وفاء الأحرار الثانية لتحريرهم” في اشارة الى صفقة جديدة لتبادل الاسرى مع اسرائيل.

وبشأن المصالحة الفلسطينية، قال هنية “أؤيد اعتبار وثيقة الأسرى برنامجا سياسيا للتوافق على هذه المرحلة، وأؤيد الشروع بكل الخطوات التي تستند إلى هذه الورقة، باعتبارها إجماعا فلسطينيا”.

وجدد “رفض حركة حماس لمبدأ التوطين”، مشددا على أن “غزة لن تنفصل عن شعبها، وعن الضفة أو القدس أو قضية اللاجئين”.

وقال “إن الخرائط المنتشرة عن دولة ممتدة لغزة في سيناء ما هي إلا خزعبلات غير موجودة في ذهن أصغر طفل فلسطيني” واضاف هنية “أقول لكل من يعنيه الأمر: لا صفقات ولا أمريكان ولا مال ولا حروب، يمكن أن تدفعنا لأن نقبل ما لا يمكن أن يقبله شعبنا، غزة ستتمدد شمالا في فلسطين، ولن تتمدد في سيناء شبرا واحدا”.