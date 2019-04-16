وزير الداخلية الإيطالي: تهديد الإرهاب يجعل موانئنا أكثر إحكاما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إنه في ظل “تهديد الإرهاب الإسلامي، ستظل الموانئ الإيطالية مغلقة بإحكام أكبر”.

ورداً على أسئلة الصحافيين لدى تركه مقر مجلس النواب، قصر (مونتيشيتّوريو) الثلاثاء، حول موقف الانفتاح من قبل جزء كبير من الأغلبية فيما يتعلق بقضية المهاجرين. أضاف الوزير سالفيني “يشرفني أن أكون وزير الداخلية، والموانئ لن تفتح”، في إشارة إلى الوضع في ليبيا.

وتابع سالفيني “إن هناك 500 إرهابي محتجزين في السجون الليبية، لا نريدهم أن يصلوا إلينا عن طريق البحر”، موضحاً أنه التقى “الرجل الثاني” في طرابلس صباح اليوم، في إشارة الى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، أحمد معيتيق.

وخلص نائب رئيس الوزراء مشدداً أن “الموانئ لن تفتح في إيطاليا، والنهج لن يتغيّر”، وقد “أصدرت توجيهاتي صباح اليوم بهذا الشأن”.

وكان معيتيق قد قال في ندوة صحافية عقدها بمقر الصحافة الأجنبية بروما، إن “لدينا حاليا 400 معتقل من اتباع تنظيم (داعش) في سجون طرابلس ومصراته”، متسائلا “ماذا تراه سيحدث إن استمر اضطراب الحرب؟”.