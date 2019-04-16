الخارجية الفلسطينية: انتظار “صفقة القرن” مضيعة للوقت على حساب حل الدولتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية إن انتظار الخطة الأمريكية للسلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين المعروفة باسم (صفقة القرن)، هو بمثابة “مضيعة للوقت على حساب حل الدولتين”.

وتعتزم الولايات المتحدة الأمريكية الاعلان عن الخطة في شهر أيار/مايو او حزيران/يونيو المقبلين.

ولكن ما يجري تسريبه عبر وسائل الاعلام الأمريكية عن مضامين هذه الخطة الأمريكية يزعج الفلسطينيون.

وكانت صحيفة (واشنطن بوست) الامريكية قالت اول من امس ان الخطة تتحدث عن تحسين حياة الفلسطينيين وليس عن دولة فلسطينية مستقلة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان “ازداد في الأيام الأخيرة سيل التصريحات والتسريبات الصادرة عن جهات رسمية واعلامية في الولايات المتحدة واسرائيل بخصوص تكهنات حول (تفاصيل وبنود) سترد في ما تُسمى بـ (صفقة القرن)، وبعيداً عن الخوض في مدى دقتها ومستوى صحتها، بإمكاننا التأكيد أن سياسة الإدارة الأمريكية إتجاه القضية الفلسطينية وسبل حلها تتناقض بشكل واضح وصريح مع الشرعية الدولية وقراراتها ومع القانون الدولي “.

واضافت ان السياسة الأمريكية الحالية “لا تعترف بمرجعيات عملية السلام، خاصة مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبدأ حل الدولتين، وهو ما تُكرسه بوضوح سلسلة القرارات المشؤومة التي اتخذتها إدارة ترامب منذ دخولها الى البيت الأبيض، وفي مقدمتها قرار الإعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة اليها”.

وتابعت “هذا ما يؤكد أيضا أن البداية الزمنية لما تُسمى بـ (صفقة القرن) إنطلقت مع إعتراف ترامب بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال، والحرب على (الاونروا) وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن ووقف المساعدات الأمريكية بكافة أشكالها للشعب الفلسطيني وغيرها”.

ولفتت وزارة الخارجية الفلسطينية الى انه “قد تكون بعض الأطراف أو الدول إختارت أن تدخل في حالة ترقب وإنتظار لما تسميه أمريكا (صفقة القرن)، غير أن القرارات المشؤومة التي أعلنها ترامب تزيد إدراكنا لحقيقة تبني الإدارة الأمريكية مواقف اليمين الحاكم في اسرائيل ورؤيته لحل الصراع”.

وقالت”في ظل ما يجري على الأرض من اجراءات استعمارية توسعية وما يتسرب عن الغرف المغلقة في أمريكا واسرائيل، نستغرب حالة الترقب التي اختارت بعض الدول أن تضع نفسها فيها، ومطالبة بعض الجهات الجانب الفلسطيني بالانضمام الى قائمة المنتظرين، بالرغم من التلاقي الفاضح بين التوجهات في واشنطن وتل أبيب على حساب الحقوق الفلسطينية، القائم على وأد حل الدولتين”.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية” الدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين الخروج السريع من دائرة الترقب والإنتظار، والعمل على تعميق الجبهة الدولية المناهضة للقرارات الأمريكية المنحازة للاحتلال وسياساته التي تستخف بالشرعية الدولية والقانون الدولي، للدفاع عن السلام وحل الدولتين والمنظومة الدولية برمتها”.