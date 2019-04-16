سالفيني: إيطاليا تعمل لإطفاء الحرب في ليبيا وأتمنى ألا نكون قلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني اليوم الثلاثاء أن حكومة بلاده تعمل على إخماد نار الحرب في ليبيا.

وقال سالفيني للصحفيين، على هامش مؤتمر لرابطة المؤسسات التعاونية في العاصمة روما، “الحكومة الإيطالية تعمل كرجل إطفاء للحرب في ليبيا، نأمل ألا تبقى بين قلة”.

واضاف “آمل أن يساعدنا المجتمع الدولي في إعادة السلام إلى قلب الأهداف” الخاصة بالشأن الليبي. وقال “لقد إلتقيت صباح اليوم نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية (أحمد معيتيق) وممثل عن الحكومة التونسية. نحن نعمل من أجل السلام ووقف تقدم القوات، والصواريخ ، والعربات المدرعة لأن ذلك ليس في مصلحة أحد. نحن نسعى إلى إعادة الهدوء” الى ليبيا.