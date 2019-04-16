السراج: حفتر لم يكن شريكا حقيقياً للسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج إن الحرب الحالية على العاصمة طرابلس ومحيطها “أثبتت أن (خليفة) حفتر لم يكن شريكا حقيقياً للسلام”، بينما “كنا نحسب أنه ضمن الاطراف التي تسعى للوصول بالبلاد إلى بر الآمان”.

واشار السراج، خلال إجتماع مع مجالس الحكماء والشورى وأعيان منطقة الساحل والجبل بغرب ليبيا الثلاثاء، إلى “إن الاعتداءات الاخيرة على طرابلس ومدن أخرى حاليا من قبل قوات خليفة حفتر وقعت في وقت كان فيه الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في زيارة هي الاولى لطرابلس”.

ووفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، فإنه “ما كان لهذا الاعتداء أن يقع لولا التدخلات من بعض الدول التي لم تترك بلادنا تنعم بالإستقرار بسبب مصالحها الضيقة”

واضاف “نؤكد إن هذه المعارك ليست بين شرق وغرب إنما هي بين من يحاول السيطرة على البلاد بالقوة وعسكرة الدولة وبين من يدافع عن الديمقراطية ومدنية الدولة”. وأردف “أوجه نداء إلى أخوتنا في الشرق الحبيب، حان الوقت لصوت العقل الحكمة إنها معركة يقودها فرد من أجل السلطة وقودها أبناؤكم وأبناؤنا”.