سالفيني يؤكد إغلاق موانئ بلاده بسبب “خطر تسلل الإرهابيين المؤكد”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني التشديد على إحكام إغلاق موانئ بلاده أمام اللاجئين مع تصاعد الصراع المسلح في ليبيا ومخاوف من حدوث أزمة إنسانية، مشيرا إلى أن “خطر تسلل الإرهابيين أصبح أمراً مؤكداً”، على حد وصفه

وقال في تصريحات إذاعية صباح الاربعاء إن “المشكلة هي أن هناك مئات الإرهابيين الإسلاميين في السجون الليبية والعائدين إلى تونس وشمال إفريقيا. إن خطر التسلل الإرهابي على متن القوارب الصغيرة والمراكب الشراعية أصبح أمراً مؤكداً الآن”.

واضاف سالفيني “بالتالي، علي أن أؤكد وبسبب واجبي تجاه المواطنين الإيطاليين، فإنه لا يمكن إنزال أي شخص (في موانئ إيطاليا) دون تصريح”.