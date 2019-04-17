أمريكا تنشر خارطة لاسرائيل تشمل الجولان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- نشر مساعد الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات خارطة لاسرائيل وقد اصبحت مرتفعات الجولان السورية المحتلة جزءا منها.

وقال غرينبلات “مرحبًا بكم في أحدث إضافة عندنا لنظام الخرائط الدولي بعد أن أصدر الرئيس دونالد ترامب إعلانًا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان”.

وأضاف في تغريدات على (تويتر) “بعد إعلان الجولان، أمر الرئيس دونالد ترامب جميع المؤسسات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراره، إنها عملية واسعة لتحديث كل شيء، تعمل حكومة الولايات المتحدة على هذا الأمر ولكن الأمر يتطلب بعض الوقت. كما يقول المثل: لم يتم بناء روما في يوم واحد”.

وكان الرئيس الأمريكي قد اعترف الشهر الماضي بالسيادة الاسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وقد احتلت اسرائيل مرتفعات الجولان في العام 1967 ولاحقا في العام 1981 قرر الكنيست الاسرائيلي فرض السيادة الاسرائيلية على الجولان ولكن تم رفض هذا القرار عالميا.

وجدد الاتحاد الأوروبي في اكثر من مناسبة في الأسابيع الماضية رفضه للقرار الامريكي.

كما رفضت القمة العربية في الشهر الماضي القرار الأمريكي بشأن الجولان.