سالفيني: نعمل ليلاً ونهاراً مع الحلفاء وغيرهم لوقف إطلاق النار في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني اليوم الاربعاء إن حكومة بلاده “تعمل ليلاً ونهارا” مع الحلفاء الغربيين وآخرين، لم يسمهم، من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا

واضاف في تصريحات إذاعية ” نحن نعمل من أجل السلام والحوار ووقف إطلاق النار وتجنب إطلاق الصواريخ وغيرها من أسلحة الحرب التي لا تحل المشاكل. نحن نعمل على ذلك ليلاً ونهاراً ليس مع جميع الحلفاء الغربيين فقط بل مع غيرهم”.

واضاف سالفيني، زعيم حزب الرابطة شريك حركة خمس نجوم في الإئتلاف الثنائي الحاكم في إيطاليا، “أريد أن أكون واثقا من أنه سيسود الحس السليم وأن مبادرات الجنرال خليفة حفتر العسكرية، الذي حاول شن هجوم خاطف (على طرابلس)، في طريقها إلى النهاية”.

وقال سالفيني “بعيداً عن مشاكل الهجرة ومخاطر تسلل الإرهابيين، فعندما تكون هناك حرب فإنها ستحصد قتلى وجرحى. جرحى نحن على استعداد للترحيب بهم في المستشفيات الإيطالية وقد وصل البعض منهم بالفعل بناءً على طلب من السلطات الليبية. الحرب ليست هي الحل، إضافة إلى مشكلة قوارب الهجرة والتي نحن على استعداد لإدارتها في أي وقت”.