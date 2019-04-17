وزير خارجية إيطاليا: المسار الدبلوماسي لحل أزمة ليبيا ليس خارج السيطرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد وزير الخارجية الايطالي إينزو موافيرو ميلانيزي على أن “المسار الدبلوماسي، وهو ليس إيطاليًا حصرا، لم يخرج عن السيطرة” بشأن التوصل بوقف إطلاق النار في ليبيا.

ورأى الوزير، في مقابلة مع إذاعة (راديو كابيتال) اليوم الاربعاء، أن “المسار الدبلوماسي هو الوسيلة الوحيدة للحل عندما يكون هناك قتال على الأرض. علينا أن نكون متحمسين للدفع في هذا الاتجاه. بالإضافة إلى الآمال، ينبغي أن نتحرك وهذا هو ما نفعله عبر اجتماعات مكثفة”.

وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية “المعركة هي بين مكونات المسرح الليبي. ويحدونا الأمل بأن تنتهي هذه الاشتباكات ويتوقف القتال وأن يتم التخلي عن الحل العسكري والعودة لطريق الحل السياسي”. وأردف “هدف إيطاليا في ليبيا يبقى موحداً: نحن نعتقد اعتقادا راسخا أن الحل العسكري ليس حلا. نحن نعرف جيدًا، ونعلم من التاريخ أنه من الممكن الفوز بالمعارك والحروب ، لكن ليس من المؤكد أن السلام سوف يتحقق بعد ذلك”.