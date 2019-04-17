البابا: لتكن إعادة بناء نوتردام عملاً كورالياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا البابا فرنسيس لأن تكون عملية إعادة إعمار كاتدرائية نوتردام الباريسية “عملاً كورالياً”.

وخلال تحيته المؤمنين الناطقين بالفرنسية، في ختام لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، عاد البابا ليعرب مرة أخرى عن “مشاعر القرب من الشعب الفرنسي إثر الحريق الذي دمر كاتدرائية نوتردام”.

وقال البابا “أغتنم هذه الفرصة للإعراب لمجتمع أبرشية باريس، جميع الباريسيين والشعب الفرنسي بأسره، عن مواساتي الكبيرة وقربي منهم بعد حريق كاتدرائية نوتردام”. وأردف “أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد أصابني أسىً كبيراً وأشعر بأنني قريب منكم جميعاً”.

وأشار بيرغوليو الى أن “امتنان الكنيسة بأسرها موجّه لكل أولئك الذين بذلوا قصارى جهدهم لإنقاذ الكنيسة”. واختتم بالقول “فلتباركهم السيدة العذراء وتأزر أعمال إعادة الإعمار، ليكون عملاً كورالياً يُكرس لحمد الله وتمجيده. بارك الله فيكم”.