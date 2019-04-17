وزيرة الدفاع الإيطالية: خطر ازدياد تدفقات الهجرة حقيقي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا أن “خطر زيادة تدفقات حقيقي ويتطلب حلاً إقليميًا وأوروبيًا على نطاق واسع”.

وأضافت الوزيرة ترينتا في إحاطة برلمانية الأربعاء، “على افتراض أنه لا يوجد حل عسكري للوضع الليبي الداخلي، ستظل الحكومة الإيطالية ملتزمة بجدية على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، من أجل حل سريع ودائم للصراع الدائر وما يترتب على ذلك من استئناف للحوار السياسي الليبي”، وبالتالي “لا يمكن تحقيق التهدئة والاستقرار في ليبيا إلا بفضل حلول سياسية تتفق عليها الأطراف الليبية الرئيسية”.

وتابعت “ومع ذلك، فهناك حاجة إلى جهد أوروبي لتجنب أزمة إنسانية مدمرة للسكان الليبيين”، وكذلك “لما يترتب على ذلك من آثار محتملة على بلادنا”، مشيرة في هذا السياق الى أن “حكومتنا تلتزم التزاما قويا باتخاذ التدابير اللازمة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة”، سواء أكان “من خلال العمل الدبلوماسي المستمر بـ360 درجة، أم بدعم قوات الأمن التابعة للحكومة الليبية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي”.

وأشارت الوزيرة الى أن ما سلف ذكره، “يتم من خلال أفرادنا العسكريين العاملين في مصراتة وطرابلس”، وكذلك “جهاز الأمن والرقابة الوطني لعملية (بحر آمن) التي تهدف مساهمتها إلى منع أي تدهور إضافي للأوضاع في منطقة وسط البحر المتوسط​​”.

وخلصت ترينتا مؤكدة القول إن “أية مبادرة عسكرية لا تمثل الحل الصحيح للأزمة القائمة في مجال تقديم دعم ملموس للشعب الليبي”.