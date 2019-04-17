إيطالي معتقل بتهمة الإرهاب: فليعاقب الله الكفّار بنار مستعرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال المواطن الإيطالي الذي اعتقل صباح الأربعاء بتهمة الإرهاب جوزيبي فريتيتا، الذي دعى نفسه يوسف، “فليعاقب الله الكفّار بنار مستعرة”.

وكان فرتيتيا قد اعتقل فجر اليوم من قبل رجال مكتب التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس) باليرمو ـ صقلية مع صديقه الشاب المغربي أسامة غفير، بتهمة التورط بالإرهاب الإسلامي.

ووفقا للمحققين، فقد “تطرق فريتيتا أثناء محادثة هاتفية سجلت من قبل الشرطة، مع صديقه غفير الذي تم اعتقاله أيضًا، عن قضايا سياسية ودينية، وعن (صفة الكافر)، حتى قال فريتيتا في هذا الصدد، قبل اختتامه المحادثة مع محاوره، طلب منه أن يصلي لأجله ليتمكن من الانتصار على الكفّار”، الذين “وجه إليهم الكلمات التالية: فيلجازيهم الله بالنار المستعرة”.

وخلص المحققون بالقول إن “المعتقل قال أيضا: أود أن أداعب أعناقهم بهذا”، في إشارة الى “السكين الذي كان يحمله معه دائماً”.