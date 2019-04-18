منظمة إيطالية:​ الداخلية أشعرتنا بالتوجيه الخاص بسفينتنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت “لقد أبلغتنا وزارة الداخلية أمس بالتوجيه الخاص بسفينة (ماري يونيو)، والموجه لقبطاننا”.

هذا وقد وقع التوجيه وزير الداخلية ماتيو سالفيني، والذي تم تعميمه على وزارة الدفاع أيضاً، لوقف المهمة الجديدة في البحر المتوسط، لسفينة (ماري يونيو) التابعة لشبكة (Mediterranea Saving Humans).

وأضافت المتحدثة باسم الشبكة أليساندرا شوربا، بشأن السفينة المذكورة، والتي أوكلت إليها في الأيام الأخيرة مهمة إنقاذ اللاجئين، أن “مدى فرادة هذا التوجيه ماثل نصب أعين الجميع”. وأردفت “إننا نحاول فهم كيفية الرد بالأسلوب واللغة التي تُميّزنا، ومن الناحية القانونية، فيما يتعلق بالأحكام التي يتم إبلاغنا بها”.

وذكرت شوربا أن “توجيه وزارة الداخلية هذا يبدو أنه كُتب من قبل شاخاص ينتمون إلى عالم آخر، كما لو لم تكن هناك حرب في ليبيا، ولم يكن هناك فيها أي سلوك غير قانوني”، مؤكدة القول “ليست لدينا مشكلة في مواصلة ما فعلناه دائمًا لإنقاذ أرواح البشر في البحر”.

وتابعت “لقد قيل لنا أيضًا ألا نعيد التأكيد على السلوك غير القانوني”، وهذا “يفتح المجال أمام التحقق من ملامح تشهيرية”. واختتمت شوربا “لقد أدركنا أننا في قمة أفكار وزارة الداخلية، والتي نود أن تهتم بما يحدث في البحر الآن”.