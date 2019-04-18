عمدة باليرمو: سالفيني متورط سياسياً وأخلاقياً بالإبادة الجماعية للمهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال رئيس بلدية باليرمو ليولوكا أورلاندو إن “ما نراه هو تأكيد لإبادة جماعية طوعية، يحددها سلوك وزير الداخلية”، فـ”نحن هنا أمام تواطؤ أخلاقي وسياسي في المذبحة بالتأكيد”.

وخلال مؤتمر صحافي بمقر البلدية الخميس، عاد العمدة أورلاندو للحديث عن سياسات وزير الداخلية ماتيو سالفيني، بشأن موضوع الهجرة، قائلا إن “هناك القضاة موجودون للتأكد مما إذا كانت هذه المسؤولية السياسية ذات بعد قضائي أيضًا”.

وأضاف رئيس بلدية العاصمة الصقلية “لقد شهدنا خلطاً بين أولئك الذين ينبغي لهم أن ينسقوا عمليات الإنقاذ البحري. يبدو أن من الممكن إدراك أن مرؤوساً إيطالياً ما لا يمكنه الاستجابة للأوامر السياسية لوزير الداخلية، الذي يملأ نموذجًا ما يوقع عليه لاحقا، مسؤول ليبي يدعى (مصطفى)”.

وخلص أورلاندو الى القول “السؤال هو: كم مرة، في غياب سفينة تابعة لمنظمات غير حكومية، أُغرق قارب هجرة دون أن يكتب شخص ما النموذج المنوط بمهمة التنسيق لموظف ليبي مسؤول؟”.