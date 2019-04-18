الاتحاد الأوروبي يدعو مجدداً لمزيد من إجراءات بناء الثقة في السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – جدد الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى تسليم سريع ومنظم للسلطة في السودان إلى هيئة انتقالية مدنية تتمتع بسلطة كاملة لصنع القرار.

ويأتي موقف الاتحاد تعليقاً على التطورات المتسارعة للوضع في السودان، فبروكسل ترى أن الانتقال السلس نحو سلطة مدنية هي الطريق الوحيدة لتلبية طموحات الشعب السوداني.

ورحب الاتحاد الأوروبي بالموقف الذي اتخذه مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.

وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة محاسبة كل المسؤولين عن مرتكبي الانتهاكات في البلاد حالياً وفي الماضي، ناقلاً عن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني ، التأكيد على أن “نظام روما الأساسي وقرار مجلس الأمن رقم 1593 ينشئان التزامًا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.

كما نوهت المسؤولة الأوروبية بضرورة أن يتخذ المجلس العسكري الانتقالي مزيداً من إجراءات بناء الثقة.

وترى موغيريني أن مثل هذه الإجراءات ستؤمن بيئة مواتية للمفاوضات السياسية المقبلة ولطي صفحة الماضي وإلى الأبد في البلاد.

إن الاتحاد الأوروبي، حسب موغيريني، على استعداد للإنخراط مع هيئة انتقالية مدنية شاملة لرسم علاقتنا المستقبلية معًا بالبدء في تدابير دعم فورية للشعب السوداني الذي لا يزال يواجه وضعًا إقتصاديا وإنسانيًا سيئًا.