البابا يغسل أقدام اثني عشر سجيناً في خميس الفصح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال الكرسي الرسولي إن البابا فرنسيس سيكون بعد ظهر اليوم في سجن ڤيليتري (وسط) للإحتفال بقداس خميس الفصح ويقوم بغسل أقدام اثني عشر سجينًا.

وأضاف بيان فاتيكاني أن “البابا سيغادر محل إقامته بالفاتيكان (دوموس سانتا مارتا)، عند الساعة 3:30 عصراً. ولدى وصوله إلى المؤسسة الإصلاحية في ضواحي روما، ستستقبله مديرة السجن ماريا دوناتا إيانّانتوونو ونائبتها بيا بالميري، برفقة كاهن السجن الأب فرانكو ديامانتي، وقائد شرطة السجون ماريا لويزا أبّوسيدا”.

وذكر البيان أن بيرغوليو “سيحتفل بقداس عشاء المسيح عند الساعة الـ5 مساءً، مع إجراء طقس غسل أقدام السجناء الاثني عشر، على غرار الحَواريين”. وذكّر بأن “البابا اختار خلال بابويته دائمًا، أماكن مهمة لعيش حدث غسل المسيح لأقدام التلاميذ”، حيث “جاب في السنوات الماضية، سجونا مختلفة في روما وضواحيها”.