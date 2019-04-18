حزب سالفيني يرفض مطالبة حركة خمس نجوم إستقالة أحد مسؤوليه الحكوميين إثر تهم فساد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رفض حزب الرابطة مطالبة شريكته في الائتلاف الثنائي الحاكم، حركة خمس نجوم، بإستقالة القيادي في الحزب، وكيل وزارة النقل والبنى التحتية أرماندو سيري، في أعقاب الاعلان عن تحقيقات من قبل المدعي العام في روما بحق الاخير بتهمة الفساد.

وقال الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم ، لويجي دي مايو، إن “من مصلحة الامين العام لحزب الرابطة ماتيو سالفيني حماية سمعة حزبه”.

وأشار دي مايو، الذي يتقلد منصب نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية، في تصريح للصحفيين إلى أنه لا يعلم أن النائب الاخر لرئيس الوزراء، ماتيو سالفيني يوافقه هذا “الموقف الصارم”.

وأضاف دي مايو “إنها مشكلة أخلاقية ومن واجبي حماية المؤسسات الحكومية، وأرى أن على سالفيني أيضاً حماية صورة وسمعة حزب الرابطة. بالطبع آمل أن تظهر براءة أرماندو سيري أمام القضاء وسوف نكون، حينها، على إستعداد لإعادته وكيلاً وزارياً في هذه الحكومة”.

ولكن حزب الرابطة سارع في إصدار مذكرة أعرب فيها عن “الثقة الكاملة في نزاهة وكيل وزارة النقل والبنى التحتية”، معربا عن “الامل في تحقيقات قضائية سريعة حتى لا تترك أي ظل أو شبهة”.