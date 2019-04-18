برلماني إيطالي معارض: الخطة الإقتصادية جعلت البلد أكثر هشاشة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – انتقد برلماني إيطالي معارض وثيقة الإقتصاد والمالية التي وضعتها حكومة بلاده، متهما إياها بأنها “جعلت البلاد أكثر هشاشة”.

وأضاف زعيم كتلة الحزب الديمقراطي بمجلس النواب، غراتسيانو ديلريو في تصريحات الخميس، أن رئيس الوزراء جوزيبّي “كونتي ونائبيه ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو، أضعفوا بخياراتهم المتداعية، ومن قبلها بنبرة شريرة متسلطة، سمعة إيطاليا الدولية وخلقوا أزمة ثقة ذات آثار واضحة أمام عيون الجميع”.

وتابع ديلريو “إنهم يبحثون مرة أخرى عن مذنبين خارجيين”، في إشارة الى خلافات أثيرت ضمن الإتحاد الأوروبي أو خارج نطاقه، “لكن الحقيقة هي أنه منذ أن تولى ائتلاف (الرابطة ـ خمس نجوم) مهام السلطة، توقف الاقتصاد وانهارت الاستثمارات”، بينما “استأنفت البطالة ومخصصاتها مسيرتها قُدما، وعاد عبء الضرائب يثقل كاهل الأسر والشركات”.

وخلص وزير النقل والبنية التحتية السابق، إلى القول، “والآن، سيُضاف الى هذه الخطة المالية المُفلسة، زيادة ضريبة القيمة المضافة التي تجازف بأن تكون الضربة القاضية”، مبينا أن “الفئات الأضعف ستكون هي التي تتحمل التضحيات الأكبر بطبيعة الحال”.