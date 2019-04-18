إيني توقع إتفاقية إستكشاف وشراكة مع بترول رأس الخيمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت مجموعة (إيني) الايطالية للطاقة أنها وقعت مع شركة بترول رأس الخيمة (راك)، في دولة الإمارات العربية المتحدة، إتفاقية “إستكشاف وشراكة إنتاجية”.

وتتضمن هذه الشراكة، التي حضر مراسم توقيعها عضو المجلس الأعلى للإتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة، الشيخ سعود بن صقر القاسمي، اتفاقية تشغيل مشتركة نالت بموجبها إيني حقوق التنقيب في المنطقة (أ) بالمياه الإقليمية للإمارة.

وتغطي المنطقة (أ) مساحة تبلغ 2412 كيلو متر مربع في مياه رأس الخيمة، يتراوح عمقها بين 10 إلى 90 مترا. وتتوزع حصص المشاركة في إمتياز الاستكشاف بهذه المنطقة، بواقع 90% للشركة المشغلة إيني، والـ10% الباقية لشركة بترول رأس الخيمة

واشار عملاق الطاقة الايطالي إلى أن هذه الاتفاقية مع إمارة رأس الخيمة تعتبر “خطوة أخرى في عملية ترسيخ الحضور” في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتواجد إيني في عمان ولبنان والعراق والبحرين، فضلاً عن دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها حيث تعمل المجموعة الايطالية بالفعل في أبو ظبي والشارقة.