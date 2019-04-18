ليبيا: السراج وسلامة يستعرضان الجهود الاممية لوقف الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فائز السراج اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة.

واشار المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إلى أن “الاجتماع تناول مستجدات الأوضاع حول العاصمة وجهود الأمم المتحدة لوقف الحرب”.

واستعرض الاجتماع ا”لمشاورات التي تجري في مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع حول ليبيا دعت إليه المانيا، التي تتولى هذا الشهر الرئاسة الدورية للمجلس، للتشاور حول إيجاد سبل للمضي قدماً نحو عقد جلسة لوقف القتال المتصاعد حول العاصمة طرابلس، بعد أن أخفق المجلس الأسبوع الماضي في الاتفاق على دعوة مشتركة لوقف إطلاق النار”.

من ناحية ثانية جدد المبعوث الأممي خلال الاجتماع “إدانة الأمم المتحدة الشديدة لكافة الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشات المدنية التي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، مشددا، حسب البيان، على أن “المسؤولية عن مثل هذه الأعمال يتحملها مرتكبوها وكل من يصدر الأوامر لهم”.