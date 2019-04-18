الامم المتحدة: 2 مليون دولار لمساعدة المدنيين المحاصرين جراء الصراع في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك تخصيص مليوني دولار من صندوق الأممي المركزي لمواجهة الطوارئ لـ”تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمدنيين المحاصرين في القتال المتصاعد في ليبيا، بما في ذلك المهاجرون المستضعفون واللاجئون.“

وأعرب مارك لوكوك، وهو أيضا منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وفق بيان، عن “قلقه العميق إزاء تصاعد القتال في ليبيا، حيث شهدت البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية أسوأ أعمال عنف ضد المدنيين منذ عام 2014، مع تعرض عدة أحياء مكتظة بالسكان لقصف عشوائي”.

يأتي ذلك، فيما أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا أن الصراع في طرابلس قد أدى إلى مقتل 189 شخصا وجرح 816 آخرين. وقالت المنظمة إنها تقوم، بالتعاون مع الشركاء الصحيين في البلاد، بتنسيق الفرق الطبية المتنقلة التي تذهب إلى مراكز النازحين وعلاج المرضى.