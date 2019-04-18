إيطاليا: سالفيني يهاجم عمدة روما القيادية في حركة خمس نجوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني هجوماً عنيفاً على رئيسة بلدية العاصمة روما، القيادية في حركة خمس نجوم، فيرجينيا راجّي، مطالبا إياها بالاستقالة

وقال سالفيني، حليف حركة خمس نجوم في الائتلاف الثنائي الحاكم على المستوى الوطني، إن “راجي ليست مناسبة لتكون عمدة روما”.

واضاف سالفيني في حديث خلال برنامج للمحطة الاولى (راي 1) لشبكة التلفزيون الحكومية يبث في وقت لاحق من مساء اليوم “لا يمكن لعمدة المدينة أن يقول إن روما خارجة عن السيطرة”. وأردف “إنه رأي سياسي فهي ليست قادرة على إدارة بلدية العاصمة”.

ويرى مراقبون أن إرتفاع حدة الجدل السياسي الراهن بين قطبي الائتلاف الحاكم في إيطاليا يعود إلى قرب موعد الانتخابات البرلمانية الاوروبية المقررة في 26 أيار/مايو القادم، حيث يتنافس عليها الحزبان في تحالفات مع مجموعات أوروبية مختلفة.