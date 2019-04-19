بلجيكا: اطلاق حملة “توعية” لطالبي اللجوء والمهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أطلق مكتب الأجانب في بلجيكا (الجهة المخولة التعامل مع طلبات اللجوء والبت فيها) موقعاً خاصاً على شبكة الانترنيت بهدف “توعية” المهاجرين واللاجئين المحتملين وتعريفهم بحقيقة الوضع في البلاد.

ويعالج الموقع العديد من القضايا المتعلقة بطريقة التعامل مع طلبات اللجوء في البلاد وطبيعة الحياة فيها والصعوبات التي سيواجهها القادمون الجدد.

ويعتمد الموقع، الذي أعدته شركة هولندية متخصصة، طريقة الأسئلة والأجوبة، في محاولة لتثبيت بعض الحقائق ومحاربة الأفكار الخاطئة السائدة حول الهجرة واللجوء في بلجيكا.

كما يشرح الموقع إمكانيات واحتمالات الحصول على رد إيجابي في حال تم تقديم طلب اللجوء، وكذلك التداعيات الناتجة عن رفضه.

ويمكن تصفح الموقع بأربع لغات هي الفرنسية، العربية، الإنكليزية والهولندية، وذلك رغبة من السلطات بالوصول الى شريحة واسعة من المهاجرين وطالبي اللجوء القادمين.

ويدافع مكتب الأجانب عن نفسه، عبر بيان على موقعه على شبكة الانترنيت جاء فيه، إن “هدفنا تقديم معلومات صحيحة وواضحة ووضعها بتصرف من يرغب بالقدوم إلى البلاد، ليكون على دراية كاملة بالوضع قبل أن يبدأ رحلة شديدة الخطر باتجاه أوروبا”.

وفيما يتحدث مكتب الأجانب عن الموقع بوصفه جزء من حملة توعية، تؤكد وزيرة الهجرة واللجوء ماغي دو بلوك، أن هدف الموقع هو ردع المهاجرين عن القدوم إلى البلاد، وإفهامهم أن بلجيكا ليست جنة المهاجرين.

ويهدف الموقع إلى توجيه رسائل محددة خاصة للمغاربة والفلسطينيين.

وبالإضافة إلى الموقع الخاص، استخدم مكتب الأجانب مساحات إعلانية على شبكات التواصل الاجتماعي لبث رسائله للأشخاص الذين ينوون ترك بلادهم والتوجه إلى بلجيكا.

ولا تعتبر هذه الحملة هي الأولى من نوعها، بل سبقتها بداية العام الحالي حملة موجهة للشريحة نفسها من الناس.

وقبل سنوات، أطلقت السلطات البلجيكية حملة “ردع” في محاولة لصد المهاجرين عن القدوم إلى البلاد استهدفت في ذلك الوقت العراقيين تحديداً.

وقد أثارت هذه الحملة، التي ستستمر لمدة ستة أشهر، موجة انتقادات من جانب منظمات المجتمع المدني والمجموعات التي تُعنى بالمهاجرين واللاجئين.