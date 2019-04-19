بلجيكا: تزايد أنشطة الجمعيات ذات التوجه السلفي في البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أشارت إدارة أمن الدولة في بلجيكا إلى تزايد أعداد المنظمات الإسلامية التي تعتمد التوجه السلفي في البلاد.

وقد وجهت إدارة أمن الدولة تقريراً بهذا المعنى لوزير الداخلية كون غينز، تم الكشف عنه اليوم في وسائل اعلام محلية ناطقة بالهولندية.

وتقدر إدارة أمن الدولة بأكثر من مائة بقليل، اعداد الجمعيات الإسلامية السلفية في البلاد، مشيرة إلى أن هذا العدد يرتفع بوتيرة متسارعة.

وكانت السلطات هنا قد اعتمدت تعريفاً للسلفية يقول أنها تيار اسلامي متشدد، غير متسامح ويدعو لتطبيق الدين كما في عهوده الأولى، أي بشكل يختلف كثيراً عن ممارسات غالبية المسلمين السنة في أوروبا، وبلجيكا.

وأوضحت إدارة أمن الدولة أن الأنشطة السلفية تتصاعد أيضاً في الدول المجاورة مثل هولندا وفرنسا.

وتميل إدارة أمن الدولة في تقريرها إلى عدم المبالغة في الحديث عن خطر هذه المجموعات، ووفقاً للتقرير فإن “السلفيين هم أقلية بين مسلمي بلجيكا، وباقي الدول الأوروبية”.

ويقدر عدد المسلمين في بلجيكا ما بين 500 إلى 600 ألف شخص.

لكن إدارة أمن الدولة لا تنفي الخطر، فهي تؤكد أن التيار السلفي يشكل تهديداً للأمن في البلاد، خاصة بسبب السلفية الجهادية التي تبرر العنف واستخدام السلاح كوسيلة لنشر أيديولوجية معينة.

ويربط تقرير أمن الدولة السلفية الجهادية مباشرة بتنظيمي (داعش) و(القاعدة).

وفي سياق متصل، ينقسم الأكاديميون في مختلف البلدان الأوروبية حول مسألة ربط السلفية بالإرهاب، فبعضهم يرى أن العوامل الاجتماعية والثقافية والجيوسياسية هي التي تجعل من السلفي إرهابي، بينما يرى آخرون أن العقيدة السلفية بحد ذاتها تتصف بالعنف وتدفع معتنقها إلى أحضان الإرهاب.

ويرى الباحثون والمتخصصون أن التعامل مع ظاهرة السلفية والتشدد يجب أن يتم عبر حوار مجتمعي شامل ومتكامل، وعمل ميداني متعدد الأطياف، يتجاوز حدود الرد الأمني والاستخباراتي.