سياسي إيطالي معارض: سالفيني ودي مايو معا لأجل اتفاق سلطة شرير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا – قال سياسي إيطالي معارض إن نائبي رئيس الوزراء ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو يعملان معا على إقامة اتفاق سلطة شرير.

وكتب رئيس إقليم توسكانا إنريكو روسي على صفحته في (فيسبوك)، الجمعة، أن “سالفيني ودي مايو يقومان بشن حرب بينهما على الصحف ووسائل الإعلام من أجل الانتخابات الأوروبية”، بينما “يصادق كل من نواب حزب الرابطة وخمس نجوم في البرلمان على قرار يلزم الحكومة بفرض الضريبة الثابتة، ورفض الإجراءات الخاصة بالحسابات الجارية والتوفيرية للمواطنية، وتحقيق الاستقلاليات المنتقاة في مقاطعات لومباردية، فينيتو وإميليا رومانيا”.

وتابع روسي، القيادي في الحزب الديمقراطي، “قد أكون مخطئًا، لكنني أعتقد أن هذه الأغلبية ستستمر لأنها تقوم أولاً وقبل كل شيء على اتفاق شرير، بل عقد حقيقي للسلطة”. ولفت الى أن “تيار اليسار يفكر بالاتحاد وتبني المعارضة السياسية والاجتماعية، تقديم برنامج وإعادة بناء حزب قوي ومنظم”، واختتم بالقول “لا طرق مختصرة بالنسبة لنا”.