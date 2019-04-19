إيطاليا: استمرار تراجع ثقة المستهلكين والشركات في نيسان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهر إحصائية إيطالية أن مؤشر مناخ ثقة للمستهلك، في نيسان/أبريل المنصرم، وللشهر الثالث على التوالي، توقف عند أدنى مستوياته منذ آب/أغسطس 2017، بينما لا يزال مؤشر الشركات في تراجع مستمر.

وقال بيان للمعهد الوطني للإحصاء (Istat) الجمعة، إن “الانخفاض في ثقة المستهلك تراجع من 111.2 إلى 110.5 نقطة مئوية”، في حين أن “المؤشر المركب لثقة الشركات ارتفع من 99.1 إلى 98.7”.

أما فيما يتعلق بالمستهلكين “فقد كان هناك تدهوراً في جميع مكوناته”، فقد “انتقل المناخ الاقتصادي من 123.8 إلى 122.6، العاملين من 106.8 إلى 105.9 والحسابات الجارية مع انتقالها من 107.8 إلى 106.9 سجلت الانخفاض الأكثر وضوحا”، في حين “تم تسجيل الانخفاض الأكثر احتواء للمناخ الخاص بالثقة في المستقبل، الذي تراجع من 115.9 إلى 115.6 نقطة مئوية”.

وبالنسبة للشركات “انخفض مؤشر الثقة في جميع القطاعات تقريبًا، لكن بكثافات مختلفة”. فـ”في مجال التصنيع، كان التراجع طفيفًا، حيث ارتفع المؤشر من 100.8 إلى 100.6، وفي الخدمات كان أكثر إتساقًا (من 100.1 إلى 99.0)، وفي تجارة التجزئة أصبح أكثر وضوحًا (من 105.3 إلى 101.4)”.

وأشار التقرير الى أن “الاستثناء شمل قطاع البناء، حيث ارتفع المؤشر من 140.3 إلى 141.2″، أما “التصنيع فقد تدهور في مجالي الطلبيات والتوقعات بشأن الإنتاج، إلى جانب انخفاض الرصيد المتعلق بالمخزونات”. واختتم بالقول إنه “في مجال البناء، تعكس الديناميات الإيجابية للمؤشر تحسناً في التقييمات على مستوى الطلبات”.