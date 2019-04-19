الرئيس الإيطالي: لا لأن تصبح منطقة المتوسط مسرح صراع حول ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتاريلا الى تجنب أن تصبح منطقة المتوسط مسرح صراع لقوى إقليمية ودولية حول ليبيا.

وأكد الرئيس ماتاريلا في مقابلة أجُريت في 27 شباط/فبراير الماضي مع الصحافي ريتشارد هوزي، نشرتها مجلة (بوليتيك انترناسيونال) الفرنسية الجمعة، أن “على الاتحاد الأوروبي أن يمارس ثقله السياسي بشكل كامل لتهيئة الظروف الملائمة للسلام والاستقرار والتنمية واحترام حقوق الإنسان”.

وأضاف رئيس الجمهورية “يجب ألا تعود منطقة المتوسط كما كانت الحال في عهد الحرب الباردة، لتكون مسرح تنافس بين القوى الإقليمية أو العالمية”، وبشكل خاص “إذا كانت هذه القوى هي دول أوروبية”.

وخلص ماتاريلا الى القول إن “مبادرات أوروبية عديدة، من الاتحاد من أجل المتوسط إلى شراكات الجوار قد تقطعت بها السبل تدريجيا، دون القيام بأي شيء لمنع حدوث ذلك”. وأردف “إنه لخطأ جسيم يجب معالجته”.