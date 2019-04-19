منظمة إنسانية إيطالية: ليبيا تقول إن خفر السواحل قد أوقف عمليات الإنقاذ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت منظمة إنسانية إيطالية، إن ليبيا قد أعلنت أن قوات خفر سواحلها قد أوقفت عمليات إنقاذ المهاجرين بحراً.

وكتبت منظمة (Mediterranea) غير الحكومية على مدونة (تويتر) للتواصل الإجتماعي، الجمعة، أن “وزير الداخلية الليبي (المفوض فتحي) باشاغا يقول إن ما يسمى بخفر السواحل الليبي قد أوقف عمليات اعتراض قوارب المهاجرين”.

وخلصت المنظمة الإنسانية الى القول إن “النفاق الإجرامي لعمليات الإنقاذ الليبية قد انهار”، داعية “أوروبا الى العمل على إنقاذ اللاجئين والمهاجرين الفارين من الحرب، من معسكرات الحشر”، في إشارة الى مراكز إيواء اللاجئين في ليبيا.