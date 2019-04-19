الرئيس الإيطالي: حزم بالعقوبات ضد روسيا مع مواصلة الحوار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتاريلا الى الصرامة في مجال العقوبات المفروضة على روسيا، لكن مع مواصلة الحوار معها.

وأكد الرئيس ماتاريلا في مقابلة أجُريت في 27 شباط/فبراير الماضي مع الصحافي ريتشارد هوزي، ونشرتها مجلة (بوليتيك انترناسيونال) الفرنسية الجمعة، أنه “في مجال العلاقات مع روسيا، تشاطر إيطاليا موقف عديد من شركائها الأوروبيين”، وهو “المسار المزدوج”، أي “الحزم من خلال العقوبات من ناحية، للتعبير بوضوح عن معارضتنا لأي انتهاك واضح للقانون الدولي”، ومن “ناحية أخرى، الحوار، لتشجيع موسكو على اتخاذ موقف أكثر مسؤولية”.

وأضاف رئيس الجمهورية في المقابلة التي تحمل عنوان “فرنسا-إيطاليا: علاقة غير قابلة للتدمير”، أن “هناك مجالات عديدة تلعب فيها روسيا دورًا قياديًا، من الحرب ضد الإرهاب إلى الأمن، ومن الهجرة إلى التغيّر المناخي”.

وخلص ماتاريلا الى القول “لذا، يجب ألا نخشى مواجهة صريحة ومفتوحة، مع الإشارة دائمًا إلى أن العقوبات هي مجرد وسيلة لحثهم (الروس) على المصالحة وبسرعة مع المجتمع الدولي”.