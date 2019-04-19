عباس يلتقي نظيره المصري السيسي غداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – القاهرة – يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم غدٍ السبت، في العاصمة المصرية القاهرة، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وسيكون هذا اللقاء الأول بينهما منذ لقاء السيسي في وقت سابق من الشهر الجاري، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن العاصمة.

وتركز زيارة الرئيس الفلسطيني الى القاهرة على خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم صفقة القرن، والتي من المزمع ان تنشرها الولايات المتحدة الأمريكية بعد شهر رمضان في شهر حزيران/يونيو المقبل.

ويسعى الرئيس الفلسطيني الى موقف عربي موحد من الخطة الأمريكية قبل وبعد الاعلان عنها.

وقال سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، في تصريح تلقته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن “الرئيس محمود عباس يصل يوم غد السبت، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية يلتقي خلالها أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وأَضاف السفير الفلسطيني أن “الرئيس محمود عباس سيحضر اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الأحد المقبل لبحث الأوضاع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يعقد بناءً على طلب دولة فلسطين”.

وخلص السفير دياب اللوح الى القول إن “الرئيس أبو مازن سيطلع الوزراء العرب على صورة التطورات الأخيرة للأوضاع الفلسطينية”.