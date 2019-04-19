إدانة أوروبية لمقتل صحفية في ايرلندا الشمالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أدانت المفوضية الأوروبية مقتل صحفية في ايرلندا الشمالية، أثناء تغطيتها لأحداث عنف وقعت في مدينة لندنديري الليلة الماضية.

وأوضحت المفوضية، على لسان أحد المتحدثين باسمها، بأنها تابعت ما جرى ليل أمس من أحداث أفضت إلى مقتل الصحفية، حيث وقال “ندين كل أشكال العنف”، حسب كلامه.

وعبر المتحدث عن ثقة المؤسسات الأوروبية بقدرة السلطات المختصة على تحديد أساب الحادث وكشف ملابسات ظروفه.

وكانت الصحفية وتدعى لايرا ماكي (29 عاماً) قد قتلت بالرصاص ليل الخميس – الجمعة، أثناء محاولة تغطية مواجهات وقعت في مدينة لندنديري.

وأفادت الأنباء بأن الشرطة في ايرلندا الشمالية تتعامل مع الحادث على أنه عمل إرهابي.

وقد اندلعت اشتباكات بين متشددين قوميين وقوات الأمن ليل أمس ما أدى لوقوع أضرار، بالإضافة إلى مقتل ماكي.