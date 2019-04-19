مسؤول كنسي أوروبي: الشعبوية تتلاعب بشكل قذر بمخاوفنا من المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال مسؤول كنسي أوروبي “يا لها من لعبة قذرة بمخافنا!”، تلك التي “تمارسها السياسات الشعبوية”.

هذا ما ندد به رئيس أساقفة لوكسمبورغ ورئيس لجنة الأساقفة التابعة للمنظومة الأوروبية، المونسنيور كلود هولريش في مقال على ضوء الإنتخابات الأوروبية، تضمنه العدد الأخير من مجلة (تشيفيلتا كاتّوليكا)، أي الحضارة الكاثوليكية الذي يصدر غداً.

ولفت المونسنيور هولريش الى أن “تعدد المخاوف الغامضة يؤدي إلى القلق”، الذي “تستغله بعض السياسات الشعبوية وتعطي اسماء لعناصر هذه المخاوف، التي يمكنها أن تتحول بعد ذلك إلى عدوانية”، مبينا أنه “لإزالة مخاوفنا يُعرض علينا أعداء يتمثول بالمهاجرين، الإسلام واليهود، وما هي إلا تلاعب قذر بما يقلقنا”.

ومن هنا، حذّر الأسقف من أن “السياسات السليمة إذا لم تأخذ مخاوف المواطنين الأوروبيين بالاعتبار، فستقع فريسة للشعبوية التي تؤجج مثل هذه المخاوف لتقدم نفسها كمنقذة”.

وفي تحليله للمخاوف، لفت هولريش الى أن “في أوروبا اليوم، هناك إشارات كثيرة ومتنوعة جداً تبين أن بروز الشعبوية يؤدي إلى زعزعة استقرار ديمقراطياتنا وضعف الاتحاد الأوروبي”. وتابع “يبدو أن الشعور بالراحة قد اختفى اليوم ليفتح الطريق لكثير من المخاوف، التي تنادي بالهوية الأوروبية المسيحية”، على الرغم من تقنّعها برغبات سياسية تُبرز تناقضا واضحا مع المنظور القائم على الإنجيل”.

وذكر المسؤول الكنسي الأوروبي أن “من الغريب أن نلاحظ الزيادة في المخاوف تأتي بالتزامن مع الانخفاض من التردد على قداديس يوم الأحد”، فـ”الإنسان الذي يتجه نحو الله، يستمد من علاقته به، معنى وجوده وسعادته، تحول الى آخر تمامًا”، ذلك الذي “يقود لقائه بالمسيح إلى أخوة عالمية، ترك مكانه لآخر يستمد معناه من الاستهلاكية، يرى نفسه مفرغًا من كل جوهره، معزولًا وخائفًا من فقدان المستقبل”.

وخلص المونسنيور هولريتش قائلا، “ستبقى أوروبا كاثوليكية إذا عرفنا كيف نعيش اللقاء مع المهاجرين في الإنجيل”، فـ”مأساة اللاجئين والمهاجرين في البحر المتوسط عار على أوروبا”.