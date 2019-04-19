الرئيس الإيطالي: يلزم حل أوروبي سريع وفعال لأزمة الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتاريلا الى ضرورة أن يكون هناك حلاً أوروبياً سريعاً وفعالاً لأزمة الهجرة.

وأكد الرئيس ماتاريلا في مقابلة أجُريت في 27 شباط/فبراير الماضي مع الصحافي ريتشارد هوزي، ونشرتها مجلة (بوليتيك انترناسيونال) الفرنسية الجمعة، أنه فيما يتعلق بالهجرة “يجب العمل بسرعة وفعالية على إيجاد حلول أوروبية حقيقية: قنوات هجرة قانونية، تدابير مكافحة الاتجار بالبشر وسائل تحسين الظروف المعيشية في بلدان المنشأ”.

وأضاف رئيس الجمهورية في المقابلة التي تحمل عنوان “فرنسا-إيطاليا: علاقة غير قابلة للتدمير”، أنه “يجب ألا نسهو أبداً عن حقيقة أن الهجرات لا تقصد دولة واحدة فقط في الاتحاد الأوروبي، بل أوروبا ككل”. وكرر القول إن “الحل الأوروبي وحده هو ما يمكننا من السيطرة على ظاهرة تهدد القارة”، وهذا “سيكون أحد الموضوعات الرئيسية للدورة التشريعية الأوروبية القادمة “.

وتساءل الرئيس الإيطالي “ما هي القيم التي نريد حمايتها؟ الحرية، الديمقراطية، احترام حقوق الإنسان، سيادة القانون”، وباختصار “القيم التي تهم الناس والشعوب، وبالتأكيد ليس مجرد الحفاظ على مساحات معيشة افتراضية، أو مصالح قومية أو خصومات بين مجتمعات”. واختتم بالقول “فلنكن حذرين من أولئك الذين يرغبون في قلب هذا النهج!”.