سالفيني يلوح بخطر تسلل إرهابيين بين تدفقات الهجرة الجديدة من ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ حذّر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني من “خطر تسلل عناصر إرهابية بين تدفقات المهاجرين الجديدة”، القادمة من ليبيا.

وفي تصريحات عند ختام اجتماع حول الأمن والإرهاب والتطرف الإسلامي والهجرة، عقد بمقر وزارة الداخلية، قصر (ڤيمينالي) الأربعاء، أضاف الوزير سالفيني “نحن نعمل من أجل السلام في ليبيا”، فـ”مع ليبيا مستقرة، من السهل التحدث عن حقوق الإنسان وحمل قيمنا إلى ما وراء البحر الأبيض المتوسط أيضا”.

وخلص نائب رئيس الوزراء مؤكداً، “بعد قول هذا، فإنهم يدفعون لي مرتبي للدفاع عن أمن المواطنين الإيطاليين”، مبينا أنه “على ضوء الإنذار بتسلل إرهابيين بين تدفقات الهجرة الجديدة، فمن واجبي أن أواصل حماية الحدود”.