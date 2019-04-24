الاتحاد الأوروبي ينتقد عمليات اعدام في السعودية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وجه الاتحاد الأوروبي انتقاداً لاذعاً للمملكة العربية السعودية بسبب قيامها بإعدام 37 شخصاً في وقت واحد في مختلف أنحاء البلاد.

وطالت عمليات الإعدام في السعودية أمس مواطنين اتهموا بجرائم تتعلق بـ”الإرهاب واثارة الفوضى والفتنة الطائفية”.

وعبر الاتحاد الأوروبي، عبر بيان صدر اليوم عن المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، عن امتعاضه لإعدام عدد كبير من الأشخاص في يوم واحد، ما يشكل أكبر عملية من هذا النوع في البلاد منذ 2016.

ويرى الأوروبيون أن ما حدث يؤكد وجود تناقض صارخ بين ما تقوم به الرياض وبين التوجه العالمي المتنامي نحو إلغاء هذه العقوبة.

وجاء في البيان: “تثير عمليات الإعدام الجماعية شكوكاً حقيقية بشأن احترام حق المتهمين في محاكمة عادلة، وهو معيار دولي أساسي للعدالة”.

وتتخوف بروكسل من أن تؤدي مثل هذه الاعدامات إلى تأجيج الأحقاد الطائفية في السعودية، خاصة في ظل وجود شكوك حقيقية حول جدية وخطورة التهم الموجهة لبعض من تم اعدامهم.

ولاحظ البيان الأوروبي أيضاً تنفيذ حالات اعدام بحق أشخاص كانوا قاصرين وقت ارتكاب الجرائم المنسوبة اليهم، ما يشكل “انتهاكاً خطيراً” للحقوق الأساسية

وأعاد الاتحاد الأوربي التشديد على موقفه “المعارض بشكل قاطع” لاستخدام عقوبة الإعدام في جميع الحالات وبدون استثناء، فهي برأي بروكسل قاسية و غير إنسانية و لا تشكل رادعاً للجريمة وتنتهك كرامة الأشخاص.

وجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على تصميمه مواصلة العمل من أجل أن يتم الغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم.