الرئيس الصيني: إثيوبيا شريك مهم في إفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بكين- وصف الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إثيوبيا بـ”الشريك مهم للصين في افريقيا”، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد علي اليوم (الأربعاء) عشية إنطلاق منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي المقرر عقده في الفترة من 25 إلى 27 الشهر الجاري في بكين

وقال شي، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية (شينخوا) “الصين وإثيوبيا دولتان ناميتان اعتمدتا على جهودهما الذاتية لتحقيق الريادة على مسارات للتنمية تتناسب مع ظروفهما الوطنية الخاصة.

واضاف “إن الصين تدعم جهود إثيوبيا للحفاظ على الاستقرار، وتنمية الاقتصاد وتحسين المعيشة، وترغب في الحفاظ على القوة الدافعة للتبادلات رفيعة المستوى مع إثيوبيا، وفهم ودعم بعضهما بعضا في القضايا المتعلقة بمصالحهما الجوهرية وشواغلهما الرئيسية”. وقال إن “الصين عازمة على تعميق الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة بين البلدين عن طريق البناء المشترك للحزام والطريق وتطبيق النتائج التي تحققت في قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي، من أجل منفعة أفضل لشعبي البلدين”.