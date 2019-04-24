مساعد لترامب ينفي كونفدرالية فلسطينية-اسرائيلية-اردنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – نفى مساعد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان تكون الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي المعروفة باسم صفقة القرن تشمل كونفدرالية بين الاردن واسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وكتب مساعد الرئيس الأمر والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، أن “الملك عبدالله الثاني والأردن حلفاء اقوياء للولايات المتحدة”.

وأضاف في تغريدة على (تويتر) الأربعاء، “إن الشائعات التي تشير إلى أن رؤيتنا للسلام تتضمن كونفدرالية بين الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية ، أو أن الرؤية تفكر في جعل الأردن وطنًا للفلسطينيين، غير صحيحة. يرجى عدم نشر الشائعات”.

وتنوي الادارة الأمريكية نشر خطتها للسلام بعد شهر رمضان في شهر حزيران/يونيو المقبل.

وقد اعلن الفلسطينيون رفضهم للخطة.